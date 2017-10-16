Polis memurları adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 1\'i kadın 2 polis memuru adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 4 gün önce il merkezinde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında halen Samsun Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru 23 yaşındaki Selin D. ile Çorum Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edile polis memuru 45 yaşındaki Bayram K. gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü\'nde 4 gün boyunca sorgulanan 2 şüpheli bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.



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