Polis memurları adli kontrol ile serbest

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 polis memuru, adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 gün önce gerçekleştirdiği FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan polis memuru Ö.Y. ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı sırada bir süre önce açığa alınan polis memuru V.T. gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen polis memurları savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.
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