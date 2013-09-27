Polis maç öncesi sosyal medyayı takip edecek

İçişleri Bakanı Muammer Güler imzalı spor alanlarının güvenliği konulu genelgeye göre, müsabaka tedbirleri planlanırken risk analizleri yapılacak, sosyal medya ve internet sitelerindeki yasa dışı oluşumlar ve faaliyetler takip edilecek.

Buna göre, polis, tedbirler kapsamında sosyal medya ve interneti takip edecek.

İstihbarat çalışmalarına ağırlık verilerek elde edilen bilgiler doğrultusunda tedbirler hazırlanacak, suç unsurunun tespiti halinde gecikmeksizin adli birimlere ulaştırılacak.

İçişleri Bakanı Muammer Güler imzalı spor alanlarının güvenliği konulu genelge yayımlanarak ilgili kurumlarla 81 il valiliğine gönderildi.

2013-2014 futbol sezonu öncesi sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kapsamında iki çalıştay yapılarak bazı kararların alındığı hatırlatılan genelgede, hala bazı eksikliklerin giderilemediğine dikkat çekildi.

Müsabakaların daha güvenlik sonuçlandırılması için bazı ek tedbirlerin alınması gerektiği belirtilen genelgede, bunlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre:

- Son günlerde meydana gelen olayların bir daha yaşanmaması için riskli maçlarda stadyum ve spor salonlarına girişte yeterli sayıda kolluk kuvveti bulundurulacak.

- Taraftarların üst aramaları bizzat kolluk kuvvetlerince yapılacak.

- Turnikelerde ve kapı aramalarında seyircilerin yığılmasının önüne geçmek için bariyer konularak yeteri kadar personel görevlendirilecek.

- Saha içinde ve tribünlerde alınacak tedbirlerle rakip takım taraftarları ile müsabaka alanı arasında tampon bölge oluşturulacak. Bu tampon bölgelerde yeteri sayıda kolluk kuvveti görevlendirilecek, tribündeki holigan grupların sahaya inmeleri engellenecek.

- Spor alanlarının içi, dışı, kapı girişleri ve spor alanı güzergahlarını görüntüleyecek çok sayıda kameranın ilgili kurum ve kuruluşlarca kurulması sağlanacak.

- Müsabaka tedbirleri planlanırken risk analizleri yapılacak, sosyal medya ve internet sitelerindeki yasa dışı oluşumlar ve faaliyetler takip edilecek.

- İstihbarat çalışmalarına ağırlık verilerek elde edilen bilgiler doğrultusunda tedbirler planlanacak, suç unsurunun tespiti halinde gecikmeksizin adli birimlere intikali sağlanacak.

Kamera sistemini federasyon kuracak

Federasyonlarca yapılması gerekenlere de yer verilen genelgeye göre:

- Elektronik bilet ve T.C kimlik numaralı bilet uygulamalarına geçilecek.

- Bilgi bankası erişimi bir an önce sağlanacak, stadyum ve spor salonlarında son teknolojiye uygun adli işlemlerde delil olarak kullanılabilecek ses ve görüntü alma özelliğine sahip kamera sistemlerinin yeterli sayıda kurulacak.

- Turnike sistemlerinin ve kapıların dayanıklı, taraftarların üzerlerinden sahaya geçişleri engelleyecek yükseklik ve nitelikte olacak.

-Seyirden yasaklı şahısların spor alanlarına girmesinin engellenmesi için bir an önce yüz tanıma sistemlerinin kurulması sağlanacak.

- Ayrıca müsabakalarda özel güvenlikçilerin bulunması yükümlülüğünün bazı spor kulüplerinin tam olarak yerine getirmemesinden dolayı bu yükümlülük federasyonlarca yerine getirilecek.

Koordinasyon kurulu

Spor kulüplerince yapılması gerekenler de genelge de yer aldı.

Bu kapsamda taraftarlar ile kolluk kuvvetlerinin koordinasyonunu sağlayacak taraftardan sorumlu kulüp temsilcilerinin görevlendirilecek. Böylece taraftarların kontrolsüz hareket etmelerinin ve istenmeyen olaylara sebebiyet vermelerinin önüne geçilecek.

Kulüpler ayrıca tribün ile saha arasında taraftarların sahaya girişlerini ve yabancı madde atılmasını engelleyecek fiziki engellerin oluşturulmasını sağlayacak.

Genelgede protokol tribünlerinin düzeni ve denetiminin Spor Genel Müdürlüğünde olduğu anımsatılarak, buralara seyirden yasaklı veya davet listesinde ismi bulunanlar dışındakilerin girmesini engellenecek.

Ayrıca kamera sistemlerinin kurulması, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması için Adalet, İçişleri ile Gençlik ve Spor bakanlıkları gerekli görülen federasyon temsilcilerinden oluşan koordinasyon kurulu oluşturacak.