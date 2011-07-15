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POLİS LOJMANLARINA ATEŞ AÇILDI ŞANLIURFA (A.A)

15 Temmuz 2011 12:26

-POLİS LOJMANLARINA ATEŞ AÇILDI ŞANLIURFA (A.A) - 15.07.2011 - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polis lojmanlarına ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadı. Atatürk Bulvarı'ndaki polis lojmanlarının önüne geç saatlerde bir otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, uzun namlulu silahla ateş açtı. Lojmandaki nöbetçi polisin karşılık vermesi üzerine saldırganlar, plakası alınamayan otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma ve saldırganların yakalanması çalışmaları devam ediyor.

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