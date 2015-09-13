Polis lojmanında yangın: 3 yaralı

İzmir'in Gaziemir İlçesi'ndeki polis lojmanlarındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 06.30 sıralarında Aktepe Polis Lojmanları 4'üncü bloktaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Polis memuru Nazmi Kaya'nın oturduğu 5 katlı lojmanın 2'nci kattaki evden çıkan dumanları görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Kendi çabaları ile evden çıkan Nazmi Kaya, eşi Zeynep Kaya ve 2 yaşındaki oğulları Ömer Asaf Kaya, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ardından ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İitfaiye ekipleri lojmanda bulunan aileleri tahliye ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen bazı çocuklara ambulansta oksijen tedavisi uyguladı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.