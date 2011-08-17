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Polis lojmanı yakınında patlama HAKKARİ (A.A)

17 Ağustos 2011 02:49

-Polis lojmanı yakınında patlama HAKKARİ (A.A) - 16.08.2011 - Hakkari'de polis lojmanı yakınında bir patlama meydana geldi. Patlamada herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Muhsin Zeydan Caddesi'nde polis lojmanı ve kantini yakınında bir patlama meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı bildirilen patlamanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.  Hakkari Valisi Muammer Türker, patlayan cismin ses bombası olabileceğini, ancak kesin belirlemenin ekiplerin yapacağı inceleme sonucunda yapılabileceğini kaydetti.

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