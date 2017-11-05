T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis, linç edilmek istenen hırsızı kurtardı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 3 tekerli pazar arabasını çalarken yakalanan 45 yaşındaki Naif S

05 Kasım 2017 12:58

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, 3 tekerli pazar arabasını çalarken yakalanan 45 yaşındaki Naif S., çevredekilerce yakalanıp dövüldü. Linç edilmek istenen hırsızlık şüphelisini, gelen polisler kurtardı.
Olay, merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi\'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Murat Dursun, işten gelince 3 tekerli pazar arabasını evinin önüne koydu. Gece geç saatlerde pazar arabasının çalındığını fark eden Dursun, dışarı çıkınca  hırsız ile karşılaştı. Eline geçirdiği sopayla hırsıza saldıran Murat Dursun, Naif S.\'yi kulağından yaraladı. Sesler üzerine uyanan mahalle sakinleri de Naif S.\'yi tekme tokat dövdü. Linç edilmek istenen hırsızı, gelen polisler kurtardı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından zanlının pazar arabasını alma anını tespit etti. Önce hastaneye götürülen Naif S., tedavisi yaptırıldıktan sonra gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Naif S. adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANANaifLinçOlaySeyhanDenizli MahallesiSeyyarMurat DursunGeceDursunElineMurat Dursun NaifSeslerHırsızlık Büro AmirliğiSorgusuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24