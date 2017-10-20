Polis, kuyumcuyu soyan hırsızları 1.5 saatte yakaladı

İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), (DHA) - KARS\'ın Kağızman İlçesi\'ndeki kuyumcudan 280 bin TL değerindeki altınları alarak, kaçan hırsızlar, 1.5 saat sonra Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde polis tarafından yakalandı.

Kağızman\'da, dün Hasan Özbey\'in kısa süreliğine kuyumcu dükkanından bitişiğindeki dükkana geçmesini fırsat bilen hırsızlar, içeri girdi. Dükkanda bulunan 280 bin TL değerindeki altınları alan hırsızlar, otomobille kaçtı. Özbey, 5 dakika sonra iş yerine girdiğinde, vitrindeki altın bileziklerle diğer ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark edince hemen polisi aradı.

Emniyetin kısa süreli araştırması sonucu, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde eşkalleri belirlenen 4 kişi, takibe alındı. Yapılan takip sonucu, hırsızlar, çaldıkları altın ve paralarla 1.5 saat içerisinde, Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi yakınlarında yakalandı. Hırsızlar, gözaltına alınıp, Emniyet\'e getirilirken, çalınan altın ve paralar dükkan sahibine teslim edildi. Hasan Özbey, kısa sürede altınlarını bulan Kağızman Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.



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