Polis kurşunuyla ölüm davasında karar: 4 yıl 2 ay hapis cezası

Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) FATİH\'te 11 Mayıs 2006 tarihinde dur ihtarına uymayarak kaçan Aytekin Arnavutoğlu\'nun kullandığı araca ateş ederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru Bayram E., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık polis Bayram E\'nin dava dosyası, Yargıtay\'dan ikinci kez bozulmuştu.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, şikayetçi Şükriye Özen ile taraf avukatları katıldı. Sanık Bayram Ergin ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, esas hakkındaki görüşü sorulan Savcı Mehmet Düzgün, sanığın \"Tahrik altında olası kastla adam öldürme\" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz alan sanık Bayram E\'nin avukatı, müvekkilinin olası kasıtla hareket etmediğini belirterek \"Bozma öncesinde belirtildiği gibi taksirle ölüme neden olma suçundan hüküm kurulmasını talep ediyoruz\" dedi.

OLASI KASITLA VE HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİ DİKKATE ALINDI



Mahkeme heyeti kararında, sanık Bayram E\'yi maktül Aytekin Arnavutoğlu\'nu kasten öldürmek suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın bu suçu olası kasıtla işlediği gerekçesiyle cezası 20 yıl hapse indirildi. Heyet, maktülün tehlikeli araç kullanarak yol kenarındaki diğer araçlara çarparak kaçmaya çalıştığı, sanığın ikaz amacıyla havaya ateş ettiği, maktülün buna rağmen kaçmaya çalışmasını da dikkate alarak suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirterek bu cezayı da 5 yıl hapse indirdi. Ancak heyet, duruşmalardaki davranışlarını lehe takdir ederek sanığın netice olarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ



Savcının mütalaasına göre olay şöyle gerçekleşmişti: Sanık İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde bomba imha uzmanı olarak görev yaptığı 11 Mayıs 2006 günü, saat 23.30 sıralarında meslektaşının kullandığı resmi araçla, maktül Aytekin Arnavutoğlu\'nun trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullandığı aracı siren çalıp tepe lambası takarak takibe aldı. Sanık ve arkadaşları \"dur\" ihtarında bulundu, ancak maktül zikzaklar çizerek kaçmaya başladı. Sanığın aracı, maktülün aracının önünü kesti. Buna rağmen maktül bu kez geri geri çıkarak kaçtı. Kendi aracından inen sanık önce iki el havaya, sonra maktülün kullandığı aracın kaputuna ateş etti. Maktülün halen kaçmaya çalışması üzerine sanık Bayram E., siyah film kaplı aracın sol ön camına bir el ateş etti. Ateş sonucu yaralanan Aytekin Arnavutoğlu kaldırıldığı hastanede vefat etti.

YARGITAY\'DAN İKİNCİ KEZ DÖNDÜ



Olayla ilgili sanık Bayram E. hakkında ilk olarak silah kullanma sınırının aşılarak kasten öldürme suçundan cezalandırılması talebiyle 2 Haziran 2006\'da Fatih Asliye Ceza Mahkemesi\'ne dava açılmıştı. Fatih Asliye Ceza Mahkemesi, 15 Kasım 2006\'da eylemin kasten öldürme suçunu oluşturduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık hakkında 21 Şubat 2008\'de sanığın \"Tahrik altında olası kastla adam öldürme\" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptılmasına karar vermişti. Yapılan itiraz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 27 Eylül 2011\'de maktül üzerindeki iki el ateşli silah yarasının tek bir atış sonucu oluşup oluşmayacağı konusunda Adli Tıp Kurumu\'ndan görüş alınması gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştu. Adli Tıp Kurumu\'ndan alınan raporda maktül üzerindeki iki ateşli silah yarasının tek bir atışla meydana gelebileceğinin belirtilmesi üzerine mahkeme, 30 Aralık 2014\'de sanığın \"silah kullanma sınırının aşılması suretiyle kasten öldürme\" suçundan sanığın 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 12 Şubat 2017\'de sanığın eyleminin olası kasıtla işlendiği gerekçesiyle bozulmasına karar vermişti.