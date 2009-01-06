Polis kurşununa savunma!

Ankara Valiliği, Meclis Komisyonu'na polis kurşunuyla öldürülen gencin ailesinin suç dökümünü gönderdi.



Polis kurşunuyla öldüğü iddia edilen gençle ilgili Ankara Valiliği'nin Meclis'e gönderdiği yazıda "Zaten ailesi de sabıkalı" mesajı verildi.



Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Ankara'da "polislerle kovalamaca sırasında" hayatını kaybettiği iddia edilen ve hırsızlık sabıkası olan S.Ç.'nin olayına el atınca ortaya çarpıcı bir durum çıktı.



Ankara Valiliği, komisyona gönderdiği yazıda, gencin ailesinin "suç haritası"nı çıkardı. Yazıda "Babası hakkında hint keneviri yetiştirmekten işlem yapıldı", "Annesi, uyuşturucu ticareti yapmak, esrar maddesi temin etmek ve kullandırmak suçundan tutuklu", "Ağabeyi hakkında uyuşturucu ticareti yapmak ve esrar maddesi bulundurmak ve iki gasp suçundan kayıt var" ifadeleri yer aldı.



Gencin ağabeyi için de "Çeşitli suçlardan 24 adet suç kaydının olduğu ve tabanca ile yaralama ve evden hırsızlık suçundan dolayı Asayiş Şube Müdürlüğü'nce halen arandığı tespit edildi" denildi. Valilik yazısındaki çelişkiler de dikkat çekti.



Yazıya göre şüpheli polis memuru V.K., kendisine bıçaklı saldırı olduğunu arbede esnasında havaya ateş etmesinden dolayı kurulu bulunan tabancasının istem dışı bir el ateş aldığını belirtti. Ancak yazının bir başka yerinde ise ölen S.Ç.'nin ayağında ya da kafasında herhangi bir ateşli silah yarasının olmadığı belirtildi. Ankara Altındağ'da kasım ayında polisler, dur ihtarına uymayan S.Ç.'nin önce ayağından sonra kafasından vurularak öldürüldüğü iddia edilmişti.





