T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis kurşunu 5 yaşındaki çocuğu öldürdü

5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan polis memuru teslim oldu

19 Mayıs 2016 01:56

İstanbul Bağcılar'da, kendisine "Neden yan baktın?" diyen iki kişinin saldırısına uğrayan polis memurunun silahından çıkan kurşun çocuğa isabet etti. 5 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Bağcılar Güneşli Meydanı'nda akşam saatlerinde meydene gelen olayda, iddiaya göre, Coşkun Aydın ve yanında bulunan kişi, otobüs durağında bekleyen sivil giyimli polis memuruna "Neden yan bakıyorsun?" diyerek tekme-tokat saldırdı.

DHA'nın haberine göre, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen ve mesai sonrası evine dönmekte olan polis memuru, yanında bulunan beylik tabancasını çekip 2 kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Coşkun Aydın ve kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis memurunun Halkalı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu belirtildi.

ETİKETLER

istanbulbağcılarpoliskurşunçocukölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24