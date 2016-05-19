Polis kurşunu 5 yaşındaki çocuğu öldürdü

İstanbul Bağcılar'da, kendisine "Neden yan baktın?" diyen iki kişinin saldırısına uğrayan polis memurunun silahından çıkan kurşun çocuğa isabet etti. 5 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.



Bağcılar Güneşli Meydanı'nda akşam saatlerinde meydene gelen olayda, iddiaya göre, Coşkun Aydın ve yanında bulunan kişi, otobüs durağında bekleyen sivil giyimli polis memuruna "Neden yan bakıyorsun?" diyerek tekme-tokat saldırdı.



DHA'nın haberine göre, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen ve mesai sonrası evine dönmekte olan polis memuru, yanında bulunan beylik tabancasını çekip 2 kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Coşkun Aydın ve kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis memurunun Halkalı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu belirtildi.