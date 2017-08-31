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Polis, kovaladığı kadınla beraber 4 metreden düştü

4 metre derinliğindeki sulama kanalına atlayan şüpheli ve polis hastanelik oldu

31 Ağustos 2017 15:13

Şanlıurfa Karşıyaka'da hakkında yakalama kararı olan Esmanur K.'nin evine polis gece baskın yaptı. Polisi görünce evden çıkarak kaçmaya çalışan Esmanur K. 4 metre derinliğindeki sulama kanalına atladı. Beton zemine çakılan kadın ve arkasından atlayan polis vücutlarındaki kırıklar nedeniyle hastanelik oldu.

Olay, gece geç saatlerde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında yakalama kararı bulunan Esmanur K.’nın adresini belirleyen polis eve baskın yaptı. Bu sırada polisin geldiğini fark eden şüpheli Esmanur K., evden çıkarak kaçmaya başladı. 

Gece karanlığında sokak aralarında yaşanan kovalamaca sırasında Esmanur K., bölgeden geçen DSİ’ye ait 4 metre derinliğindeki içi boş kanala atladı. Beton zemine çakılan kadın yaralanırken, bu sırada peşinden kendisini yakalamak için kanala atlayan polis memuru da aynı şekilde hastanelik oldu.

Hastaneye kaldırılan yarılıların vücutlarında kırıklar olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

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