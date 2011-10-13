Polis kovaladı, çocuklar mayınlı araziye kaçtı

T24



Polis mayınlı alana girdi



Gözaltına alınan çocuklar tartaklandı



Mardin'in Nusaybin ilçesinde okullarda şiddet ile ilgili basın açıklaması yapılırken, yaklaşık 100 lise öğrencisi Abdullah Öcalan lehine slogan atarak sınıfa girdi. Bu olaydan sonra yasadışı gösteri yapmak isteyen çocuklara polis müdahalede bulundu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Polisin açıklama yapmak isteyen gruba, okul bahçesinin dışına çıkmalarını istedi. Bunun üzerine şiddetle ilgili basın açıklaması yapacak grup üyeleri, okul bahçesi dışına çıkarken, tenefüste bulunan öğrencilerin sınıfa girmeleri için zil çaldı.Öğrenciler okul kapısına doğru giderken yaklaşık 100 lise öğrenci alkışla tempo tutarak, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganı attı.Öğretmenlerin çocuklara slogan atmamaları yönünde el hareketleri yaptığı görülürken, öğrenciler bu kez öğretmenlere alkışla tempo tuttuktan sonra sınıflara girdi.Öğrenciler içeri girdikten sonra Eğitim Sen Nusaybin Şube Başkanı Abdullah Gökçe, ilçede ve okullarda şiddetin önlenmesine yönelik basın açıklamasını okudu. BDP İlçe Başkanı Ali Damar da, okul önündeki şiddeti kınayan kısa bir konuşma yaptıktan sonra, grup sessiz bir şekilde dağıldı.Zeynel Abidin Mahallesi Işık Önder Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında toplanan ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu bir grup, yasadışı gösteri yapmak istedi.Yola barikat kurmaya çalışan ve polis müdahalesiyle karşılaşan çocuklar, kaçmaya başladı. Bazı çocuklar sokak aralarına girip kaçarken, 15 çocuk, Türkiye-Suriye sınırındaki, tel örgülü ve mayınlı araziye girdi.Çocukları gözaltına almak isteyen polis, panzerle sınır hattına kadar gelip, çocukların arkasından onlar da mayınla alana girdi.Uzun namlulu silah taşıdıkları görülen polis memurları panzerin üzerine çıkarken, diğer arkadaşları da mayınlı arazideki sazlıklarda saklanıp kurtulmaya çalışan çocukları tek tek yakalayarak gözaltına aldı.Gözaltına alınan çocuklar, polis panzerinin önünde yerde oturtulurken, bir polis memuru, yaşları 7 ila 13 arasında değişen çocukları her iki eliyle dövmeye başladı.Polisin küçük çocukları dövdüğü an gazeteciler tarafından saniye saniye görüntülendi.Gözaltına alınan çocuklar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.