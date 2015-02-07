Polis kostümüyle cezaevine giden üç kadın, gardiyanların viskisine ilaç katıp uyuttu, 28 mahkûm firar etti!

Brezilya'da bir hapishanede, 'seksi polis kostümü' giyen üç kadının gardiyanları kandırmasıyla 28 mahkûm hapisten kaçtı.

Brezilya’da bulunan Nova Mutum hapishanesinde sıra dışı bir hapisten kaçma vakası meydana geldi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, yerel saatle gece üç civarında üç kadın ‘seksi polis kostümleriyle’ hapishaneden içeri girmek için gardiyanları ikna etti ve daha sonra içine ilaç karıştırılmış viskiyle gardiyanların uyumasını sağladı. Uyuyan gardiyanların kıyafetlerini çıkaran ve kelepçeleyen üç kadın, daha sonra hücrelerin kapılarını açarak mahkumları serbest bıraktı. Kaçışı planlayan Bruno Amorim adlı mahkumun, üç kadından birinin sevgilisi olduğu belirtildi.

Kaçanların sekizi yakalandı

Konu hakkında konuşan polis şefi Angelina de Andrades Ferreira, “Kadınların planı gardiyanların aklını çelmekti. Gardiyanlara, içine çeşitli maddeler karıştırılmış ucuz viski içirmişler ve anahtarları almışlar. Kim kaçmak istiyorsa ön kapıdan çıkmış. Gardiyanlar viski içmeye başladıkları andan itibaren hiçbir şey hatırlamıyor” ifadelerini kullandı.

Hapisten kaçanların silah ve cephanelik alarak çıktığını belirten yetkililer, iç çamaşırı şeklindeki polis kostümlerini bir çantanın içinde bulduklarını söyledi.

Gardiyanlar “hapisten kaçışı kolaylaştırmakla” suçlanıyor. Kaçan mahkumlardan sekizinin yakalandığı da bilgiler arasında. Arama çalışmaları sürüyor.