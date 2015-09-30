Polis korumasındaki kadın boşanmak istediği eşi tarafından öldürüldü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 45 yaşındaki Ahmet T., kendisinden boşanmak isteyen polis korumasındaki eşi 32 yaşındaki Emine T.’yi çalıştığı özel okulun yanındaki sokakta pompalı tüfekle göğsünden vurup öldürdü. Ahmet T., olay yerinden kaçtığı otomobilin içinde aynı tüfekle başına intihar etti.

DHA'da yer alan habere göre olay, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İlk eşinden boşanan Ahmet T., 3 yıl önce Emine T. ile evlendi. Kısa süre önce Ahmet T.’nin eski eşinin yanına dönerek birlikte yaşamaya başlaması üzerine Emine T. boşanma davası açtı. Boşanmak istemediğini belirten Ahmet T., eşini ölümle tehdit etmeye başladı. Emine T.’nin şikayette bulunması üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ahmet T.'ye uzaklaştırma cezası verildi.

Polis korumasındaydı

Polisin korumasında bulunan Emine T., sabah saatlerinde ekmek almak için evden çıktığı sırada eşi Ahmet T. telefonla arayarak görüşmek istediğini söyledi. Görüşme talebini kabul eden Emine T., evinin yakınında çalıştığı özel bir okulun yanındaki sokakta eşiyle buluştu. Burada konuşan ikili arasında boşanma konusu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet T., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle eşine 2 el ateş ederek göğsünden vurdu.

Emine T. olay yerinde yaşamı yitirirken, Ahmet T. otomobille olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saat 09.30 sıralarında Aksu İlçesi, Kundu Mahallesi’nde park halindeki otomobilin içende Ahmet T.'nin cansız bedenine ulaştı. Ahmet T.’nin eşini öldürdüğü tüfekle otomobilinin içinde başına ateş ederek yaşamına son verdiği saptandı.

Eski Belediye Meclis Üyesi

Antalya’da eşi Emine T.’yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kiraladığı araçla olay yerinden kaçarak intihar eden Ahmet T.'nin cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin, eşini vurduktan sonra kaçıp içinde intihar ettiği kiralık araca GPS’i takip ederek ulaştığı ortaya çıktı.

Aksu İlçe Belediye Meclisi eski üyesi Ahmet T.’nin, eski eşi olan ancak aynı soyadını kullanan Ş. T. ile yeniden yaşamaya başladığı; eşi Emine T.’nin ise bu nedenle boşanma davası açtığı belirtildi.