-POLİS KONTROL NOKTASINDA KAZA: 3 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Ankara-Aksaray kara yolunda, otomobilin çarptığı trafik kontrolü yapan polis memuru ile otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Şereflikoçhisar'ın Kızılkaya Mevkisi'nde trafik kontrolü yapan Bölge Trafik Amirliğine bağlı ekipler, PA 8842 AC çekici plakalı ve PA 4207 EE plakalı dorseli tırın evraklarını inceledikleri sırada Şereflikoçhisar'dan Ankara istikametine giden Serdar Gözükara (35) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, önce trafik polisi Üzeyir Yaş'a (43) daha sonra da kontrolü yapılan yabancı plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada trafik polisi Üzeyir Yaş ile otomobil sürücüsü Serdar Gözükara (35) ve yanındaki Elibali Yücel (32) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazanın ardından kaldırılan cesetler, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Olay yerine giden Şereflikoçhisar Kaymakamı Hasan Kürklü ile Belediye Başkanı Hakverdi Altuğ incelemelerde bulundu.