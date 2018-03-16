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Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı belirlenen 49 kişi için yakalama kararı

Gözaltında alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, işlemlerine başlandığı öğrenildi

16 Mart 2018 14:54

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında, Polis Koleji Sınavlarına yönelik incelemeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Karara istinaden harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 24 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Önceden belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda 20'ye yakın şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 2009 Polis Koleji Sınavına giren eski öğrenciler olduğu ve soruları önceden temin ettikleri iddia edildi.

Gözaltında alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, işlemlerine başlandığı öğrenildi.

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