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Polis, kokoreççide garsonu tokatladı, iş yeri sahibine tabanca doğrulttu

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da komiser yardımcısı E

03 Şubat 2018 12:54

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN\'da komiser yardımcısı E.E., üç meslektaşıyla gittiği kokoreççide, kendileriyle ilgilenilmediğini öne sürüp, garsonu tokatladı, tartıştığı iş yeri sahibini yumruklayıp, başına tabanca doğrulttu. Çıkan arbede sırasında, E.E.\'nin yanındaki özel harekât polisi B.Ş. de garsonu dövdü. Olay, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen 28 Ocak\'ta saat 23.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi\'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Bosna Hersek Polis Merkezi\'nde görevli komiser yardımcısı E.E., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli özel harekât polisi B.Ş. ve Konya\'da görevli iki meslektaşıyla birlikte memleketi Karaman\'da, Fatih Taşkıran\'a ait kokoreççiye gitti. Komiser yardımcısı E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve iddiaya göre \'Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?\' diyerek kulağını çekip, tokat attı.
Yemeğin ardından 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran iş yeri sahibi Fatih Taşkıran, E.E.\'ye, \'Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?\' diye sordu. E.E. de tepki gösterip, Taşkıran\'ı yumruklamaya başladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi. Bu sırada polislerden biri kavgayı önlemeye çalıştı. Diğer özel harekâtçı B.Ş., önce kavgayı ayırmak isteyen iş yeri çalışanlarının arbedenin yaşandığı alana gelmesini engelledi, ardından da servis yapan garsonu dövdü.
TABANCASINI, İŞ YERİ SAHİBİNİN BAŞINA DAYADI
Kavga sırasında komiser yardımcısı E.E., belindeki tabancasını çıkarıp, iş yeri sahibi Fatih Taşkıran\'ın başına doğrulttu. E.E.\'nin tabancayı çıkarması üzerine diğer müşteriler korku ve panik içinde dışarı kaçtı. Kavga, içerideki bir polis memuru ve diğer iş yeri çalışanları tarafından güçlükle sona erdirildi. Bir iş yeri çalışanının dışarı çıkarmaya çalıştığı E.E., bu sırada önündeki bir müşteriye de tokat attı. İş yerinden çıkan E.E. ve diğer polisler, büfenin önünden ayrıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR
Kokoreççideki diğer müşterilerin çağırdığı polis ekibi, 4 meslektaşını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadeleri alınan polislerle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
\'VATANDAŞI KORUMASI GEREKEN SİLAHI, VATANDAŞA DOĞRULTTU\'
Yaşananları anlatan kokoreççi Fatih Taşkıran, polis memurlarından şikâyetçi olduğunu belirterek, \'\'Bu tür kişilerin devleti temsil edemeyeceğini belirtmek istiyorum. O gün orada masum onlarca kişiye zarar verebilirlerdi. Bu kişilerden şikâyetçiyim. Beni maddi, manevi zarara uğrattılar. Bu kişilerin gerekli cezaları almalarını istiyorum. Ben dükkânımın karşısında bulduğum iki adet boş kovanı da karakola teslim ettim. Çünkü dışarı çıktığında havaya ateş açmış. Vatandaşları koruması için verilen silahı, vatandaşa doğrultanlardan şikâyetçiyim\'\' dedi.

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