T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis, kız kardeşini uykudan kaldırıp öldüren katil ağabeyi arıyor

Şüpheliyi bulmak için yanında saklanabileceği arkadaşları tespit edilmeye çalışılıyor

02 Mart 2017 12:52

Ataşehir'de 24 yaşındaki kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu tabancayla vurarak öldüren ağabey Erhan Timoğlu'nu yakalamak için operasyonlar sürüyor. DHA'nın haberine göre, polisin baskın yaptığı çok sayıda adreste şu ana kadar aranan şüpheli bulunamadı. Şüpheliyi bulmak için  yanında saklanabileceği arkadaşları tespit edilmeye çalışılıyor.

Ataşehir'de iki gün önce meydana gelen olayda Erhan Timuroğlu, bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu uykusundan uyandırıp 4 kurşunla öldürmüştü. Ağabey Erhan Timuroğlu daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. 1 yıl önce özel bir bankada çalışmaya başladığı öğrenilen Ceylan Timuroğlu'nun birlikte yaşadığı anne ve babası, ağabeyin büyük bir hışımla eve girdiğini,  "Sen ne yapmaya çalışıyorsun" diye bağırarak yatağında uyuyan genç kızı uyandırıp tabancayla vurduğunu anlatmıştı.

Danıştay faillerinden biri çıktı

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaçan ağabey Erhan Timuroğlu'nun 2006 yılı Mayıs ayında Danıştay saldırısı ile Cumhuriyet Gazetesi'ne el bomba atılma olaylarının faili olarak yargılandığı belirlenmişti.

Tanıdığı bir kişiyle
sinemaya gittiği için vurmuş

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Erhan Timurgoğlu'nun kız kardeşini, kendi tanıdığı bir kişiyle sinemaya gittiği için tartışıp vurduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Erhan Timuroğlu'nun olay sırasında alkollü olduğu belirlendi. Ağabey ile kardeşin daha önce de şiddetli kavgalar yaşadığı öğrenildi.

Şüphelinin etrafındaki çember daraltıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili sürdürülen operasyonda şüpheliyi yakalamak için çember daraltılıyor. Şüpheliyi yakalamak için özel bir ekip kuruldu.  Şüphelinin yaya olarak evden çıktıktan sonra nasıl kaçtığının tespit edilmesi için bölgedeki tüm güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Şüphelinin yanında saklanabileceği arkadaşlarının evleri tespit edilerek ardı ardına baskınlar yapılıyor. Şu ana kadar polis tarafından 13 adrese baskın yapıldığı ancak şüphelinin izine rastlanmadığı öğrenildi. Öte yandan Erhan Timuroğlu'nun olay saatinden sonra cep telefonunu kapattığı tespit edildi.

ETİKETLER

katil ağabeypoliskız kardeşiöldürdüaranıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24