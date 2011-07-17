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POLİS KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ AYDIN (A.A)

17 Temmuz 2011 21:41

-POLİS KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ AYDIN (A.A) - 17.07.2011 - Aydın'ın Çine ilçesinde görevli polis memuru, tartıştığı kız arkadaşını tabancasıyla vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Çine Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nahit K, Hamitabat Mahallesi'ndeki bir evde, arkadaşı Sıla Sadı ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sınasında Nahit K. (38), beylik tabancasını ateşleyerek Sıla Sadı'yı (27) vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve emniyet görevlileri geldi.  Ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıla Sadı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından teslim olan polis memuru Nahit K. Çine Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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