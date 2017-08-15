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"Polis kılığında katliam yapacaklardı" iddiası

Son 1 haftada yurt genelinde bin 201 operasyon düzenlendi

15 Ağustos 2017 11:50

MİT ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK adına faaliyette bulunan şüphelilerin yakalanması için bir operasyon başlattı. Yürüttüğü operasyon çalışmaları sırasında yakalanan şüphelilerin, bugün (15 Ağustos 2017) polis üniforması giyerek bombalı saldırı planladıkları iddia edildi.

11 Ağustos günü şafak vakti havadan helikopterle Özel Harekat'ın katılımıyla operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde 30 adrese baskın yapıldı. Polisin evde ve çevrede yaptığı çalışmada şüphelilerin kaçtığı tespit edildi. Kapısı kırılıp içeri girilen villanın bodrum katında güvenlik güçlerince yapılan aramada 12 Kalaşnikof tüfek, bin mermi, 24 el bombası, 12 polis üniforması, 12 hücum yeleği, 96 şarjör, 20 litrelik 11 benzin dolu bidon, 1.5 ton amonyum nitrat, 300 kilo çivi ele geçirdi.

Güneş'te yer alan habere göre evde bulunan malzemelerden villaya 12 kişinin geleceği, polis kılığına girip kanlı eylemi böyle yapmayı planladıkları değerlendiriliyor.

Villanın aylık 2 bin 500 liraya kiralandığı belirtiliyor. Şüphelilerin villaya bir kez gelip mühimmatı koyduğu, daha sonra da dikkat çekmemek için villaya hiç gelmediği; 15 Ağustos gününü bekleyip eylem hazırlığı için villaya gelmeyi planladığı iddia edildi.

43 şüpheli etkisiz hale getirildi 

Son bir haftada yurt genelinde güvenlik güçlerince bin 201 operasyon düzenlendi. PKK'yla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda örgüte yardım ve  yataklık yaptıkları iddiasıyla 319, IŞİD ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 87, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 267 zanlı  gözaltına alındı. Operasyonlarda, 28'i ölü, 14'ü teslim, biri sağ olmak üzere 43 şüpheli etkisiz hale getirildi.

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