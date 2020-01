Polis kılığına girip, genç kadını iş yerinden kaçırdılar

Mersin'de 23 yaşındaki M.Y., kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından kaçırılıp kelepçelenerek bir eve götürüldü. Sahte polislerin bir anlık dalgınlığından faydalanan genç kadın, bileklerinde kelepçeyle kaçarak kurtuldu.

Mustafa İnsan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Merkez Akdeniz İlçesi Metropol İş Merkezi'nde çaycılık yapan M.Y. iddiaya göre dün akşam saatlerinde kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından, 'İfade vereceksin' diyerek karakola götürme bahanesiyle işyerinden alındı. İki çocuk annesi M.Y., bindirildiği otomobille Yeni Mahalle Beşyol Parkı civarında bir eve götürüldü. Kollarına kelepçe takılan M.Y., şüphelilerden birinin markete gitmek için evden ayrılması ve diğerinin de tuvalete girmesini fırsat bilip kaçarak Hastane Caddesi'ndeki Kuruçeşme Parkı'na geldi.

Kazağıyla kelepçelerini gizleyen M.Y., burada bir vatandaşa eşinin numarasını verip aramasını istedi. Yılmaz, adı açıklanmayan eşine başına gelenleri anlatıp yardım istedi. Genç kadının durumunda şüphelenen vatandaş ise polisi aradı. İhbar üzerine parka gelen polisler, genç kadının bir yakınının aracıyla ayrıldığını belirledi.

Devlet Hastanesi civarında durdurulan araçtan indirilen Y., polislere yaşadıklarını anlatırken, götürüldüğü evi de hatırlayamadığını belirtip gösteremedi. M.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Mersin polisi, M.Y.'yi kaçırdığı iddia edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.