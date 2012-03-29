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Polis, KESK'lilere gaz ve tazyikli suyla müdahale etti

Ankara’da “4+4+4” eğitim sistemiyle ilgili teklifi protesto etmek için 24 satten fazla bir süredir eylem yapan KESK üyelerine polis müdahale etti

29 Mart 2012 18:34

 

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifi ve Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısını protesto etmek için iki gündür Ankara'da eylemde olan KESK üyelerine polis, tazyikli su ve gazla müdahaleye başladı.
 
Güvenlik güçleri anonslarla eylemin yasal olmadığını belirterek eylemcilerden bir saat içinde dağılmalarını istedi, aksi takdirde müdahale edileceğini bildirdi.
 
KESK Genel Başkanı Lami Özgen, eylemin demokratik hakları olduğunu belirtti. Eylemi öğleden sonraya kadar sürdüreceklerini ifade eden Özgen, polis müdahalesinin yasalara aykırı olacağını savundu. 

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Polisten KESK'lilere cop, su ve gazla müdahale

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