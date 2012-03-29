Polis, KESK'lilere gaz ve tazyikli suyla müdahale etti

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifi ve Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısını protesto etmek için iki gündür Ankara'da eylemde olan KESK üyelerine polis, tazyikli su ve gazla müdahaleye başladı.

Güvenlik güçleri anonslarla eylemin yasal olmadığını belirterek eylemcilerden bir saat içinde dağılmalarını istedi, aksi takdirde müdahale edileceğini bildirdi.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen, eylemin demokratik hakları olduğunu belirtti. Eylemi öğleden sonraya kadar sürdüreceklerini ifade eden Özgen, polis müdahalesinin yasalara aykırı olacağını savundu.