T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis, kendisini ‘FETÖ'cü olmakla suçlayan AKP’li gençlik kolları başkanını öldürdü!

Polis, Yalçın Çakar’ı 6 el ateş ederek öldürdü

13 Eylül 2016 22:34

İzmir’in Aliağa İlçesi Devlet Hastanesi'nde görevli polis memuru E.K., kendisini ‘FETÖ’ üyesi olmakla suçladığı öne sürülen aynı hastanede görev yapan güvenlik görevlisi olan ve aynı zamanda Şakran AKP Gençlik Kolları Başkanı Yalçın Çakar'ı tabancayla vurdu. Çakar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yalçın Çakar en sağdaDoğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Aliağa Devlet Hastanesi'nde görevli polis memuru E.K., bugün öğleden sonra aynı hastanede görev yapan güvenlik görevlisi 35 yaşındaki Yalçın Çakar'ı odasına çağırdı. Polis memuru E.K. ile kendisini ‘FETÖ’ üyesi olmakla suçladığı iddia edilen Çakar arasında, bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., beylik tabancasını çekip, Çakar'a, yakın mesafeden 6 el ateş etti. 

Silah sesleri üzerine odaya giren diğer polis memurları ile hastane personeli, Çakar'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Ağır yaralanan Yalçın Çakar, ilk müdahalesi görev yaptığı hastanede yapıldıktan sonra Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Çakar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Olayın ardından polis memuru E.K., meslektaşlarına teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

polisgüvenlikgörevlisicinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24