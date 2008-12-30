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Polis kendi ‘insan hakları bürosunu’ kurdu!

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan büro, personelden kaynaklanan hak iddialarını inceleyecek

30 Aralık 2008 02:00

Son dönemlerde ‘dur ihtarı’ cinayetleri ve karakolda ölümlerle kamuoyunun gündemine gelen polis teşkilatı çareyi , ’İnsan Hakları İhlal İddialarını İnceleme Bürosu’ kurmakta buldu. 

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan, ’İnsan Hakları İhlal İddialarını İnceleme Bürosu’, emniyet teşkilatı personelinden kaynaklı insan hakları ihlallerine maruz kaldığını iddia eden vatandaşların ihbar ve şikayetlerini değerlendirecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde (www.egm.gov.tr) yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı’nın 17 Kasım 2008 tarihli onayı ile kurulan, ’Emniyet Genel Müdürlüğü İnsan Hakları İhlal İddialarını İnceleme Bürosu’, emniyet teşkilatı personelinden kaynaklı insan hakları ihlallerine maruz kaldığını iddia eden vatandaşların ihbar ve şikayetleri değerlendirerek gereğinin yapılmasını sağlayacak.

Şikayet sahipleri, internet sitesinde yer alan insan hakları ihlalleri başvuru formunu doldurarak, uğradıkları insan hakları ihlallerini emniyet yetkililerine bildirebilecek. Başvuru formunda kişisel ve iletişim bilgilerini yazan vatandaşlar daha sonra şikayetlerini yazılı olarak dile getirecek.
İnsan Hakları İhlal İddialarını İnceleme Bürosu’nca incelenen iddialar sonucunda, sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlem yapılacak.
Duyuruya göre, emniyet görevlileri tarafından yapıldığı iddia edilen insan hakları ihlalleri dışındaki insan hakları ihlali niteliğinde görülen başvuruların ise, doğrudan Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nın ihb@basbakanlik.gov.tr adresine yapılması gerekiyor.





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