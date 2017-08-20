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Polis, kazayı yapanı değil; izlemeye gelen 'hero' tişörtlüyü gözaltına aldı

Gözaltına alının şahıs ifadesinde tişörtün yasaklandığından habersiz olduğunu söyledi

20 Ağustos 2017 04:28

Trabzon’un Araklı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir markete girdi. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri bu sırada çevredeki meraklı kalabalık içerisinde Türkçesi ‘kahraman’ anlamına gelen üzerinde ‘Hero’ yazılı tişört giyen 20 yaşındaki Ahmet G.’yi fark ederek gözaltına aldı.

Birgün'de yer alan habere göre; kaza, ilçenin Merkez Mahallesi Trabzon Caddesi’nde akşam saatlerine meydana geldi. 20 yaşındaki Ahmet Furtun idaresindeki otomobil seyir halindeyken bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra yolun karşısındaki bir markete daldı. Marketin kapalı olması nedeniyle kazada maddi hasar meydana geldi. Kazanın şokunu yaşayan sürücü Furtun ise çevredeki vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Polis 'Hero' tişörtünü fark etti

Olay sonrası bölgede devriye gezen polis ekipleri kaza yerine gelerek inceleme başlattı. İncelemeler sırasında market çevresinde biriken meraklı kalabalığı uzaklaştırmak isteyen polis ekipleri, bu sırada kalabalık içerinde bir kişinin "FETÖ terör örgütü reklamını ve propagandası yapmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle satışı yasaklanan, Türkçesi ‘kahraman’ anlamına gelen üzerinde İngilizce ‘Hero’ yazılı tişört giydiğini fark etti. Bunun üzerine ‘Hero’ tişörtü giyen Ahmet G. Kelepçelenerek polis aracına konuldu. Gözaltına alınan Ahmet G. İfadesinde tişörtün yasaklandığından habersiz olduğunu ve 'FETÖ' ile ilişkisinin olmadığını hatta kendisinin polis olmak için sınavlara başvurduğunu söyledi.

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