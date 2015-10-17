Polis, katliam şüphelisi Yunus Emre Alagöz’ün kardeşiyle konuşmasını dinlemiş: Bu son görüşmemiz!

Yunus Emre Alagöz'ün 17 Mayıs'ta kardeşi Yusuf Alagöz ile yaptığı ve polisin dinlediği telefon görüşmesinde 'eylem' işareti verdiği ortaya çıktı.

Ankara'da Barış Mitingi'ne bombalı saldırı gerçekleştirdiği öne sürülen Yunus Emre Alagöz’ün 17 Mayıs 2015’te Adıyaman’da bulunan kardeşi Yusuf Alagöz ile telefon görüşmesi yaptığı, görüşmenin polis tarafından dinlendiği ve Yusuf Alagöz’ün telefon görüşmesinden üç ay sonra ‘şüpheli’ sıfatıyla Adıyaman Emniyet’ine ifade verdiği ortaya çıktı.

Polis takibine takılan görüşmede Yunus Emre Alagöz’ün kardeşi Yusuf Alagöz’e, ‘Yusuf Bu belki seninle son görüşmem. Allahu Allem muhtemel son görüşmemiz. Hem Abdurrahman’ın hem benim’ demiş. Konuşmada Yunus Emre Alagöz ailesini, kardeşi Yusuf’a emanet ederek “Allah için onların üstünden elini çekme vallahi sorumlusu sensin al gel buraya” diyor.

25 Temmuz’da Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren Yusuf Alagöz ifadesinde Suruç’ta canlı bomba saldırısı yapan kardeşi Abdurrahman Alagöz hakkında, ‘Şeyh Abdurrahman Alagöz isimli şahıs benim kardeşim olur. Kendisini en son 3-4 ay önce evde görüştük. En son hal ve hareketleri gayet normaldi, böyle bir eylemde bulunacağını ailece düşünmezdik. 2015 Mart ayı içerisinde bize haber vermeden vedalaşmadan evden ayrıldı. Bazen sık sık Gaziantep iline medreseye gidiyorum diye evden ayrılırdı. 15-20 gün kalır gelirdi. Söylediğim gibi en son haber vermeden çekip gitti’ şeklinde ifade verdi.





‘Afganistan'da eğitim aldı’

Ankara saldırısını gerçekleştiren iki kişiden biri olduğu öne sürülen Yunus Emre Alagöz’ün Afganistan’da eğitim gördüğünü söyleyen Yusuf Alagöz ifadesinde, ‘Abim Yunus Emre Alagöz isimli şahıs 2009-2010 yıllarında Afganistan’a gitti. İran’da medrese eğitimi aldı. Orada çatışma bölgelerinde faaliyette bulunduğunu bilmiyorum. Sürekli Arapçasını geliştirmek istiyordu. Son zamanlarda hal ve hareketlerinde bir değişiklik görmedim. Yunus Emre 2015 yılı Ocak ve Şubat aylarında habersiz olarak çekip gitti. Şu an Suriye’de olduğunu biliyorum’ dedi. Yusuf Alagöz 25 Temmuz’da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İşte Adıyaman Emniyeti'nin yaptığı telefon dinlemeleriyle elde edilen ve polis raporlarında yer alan iki kardeş arasında geçen telefon konuşması:

Yusuf Alagöz: Valla annegil şey, Eyüp abinin düğünü vardı. Herhalde oraya gitti.

Yunus Emre Alagöz: Eyüp’ün mü?

Yusuf Alagöz: hı

Yunus Emre Alagöz: hı nerede düğün?

Yusuf Alagöz: polis evinde

Yunus Emre Alagöz: Polis evinde, Allah’tan korkmuyorlar değil mi? Onlar küfür. Küfre girmek istiyorlar değil mi? Küfrün yuvasına giden onların düğününe katılacaklar değil mi? Allah’tan b…. Korkmuyor kalmamış yani o korku değil mi Allah’tan? Allah onu ıslah etsin. İşallah Lailaheilellah sen hiç sen b… nasihat etmedin Y. Ona?

Yusuf Alagöz: Vallah sabah dükkandan çıktım. Sabah erken açıyorum kapatıyorum. Açıkçası geldim dükkana çağırdı.

Yunus Emre Alagöz: la valla dükkanı şeyi batsın yerin dibine bırak onları da bırak vallahi bırak E.’yi de al gel buraya valla bırak vallahi hepsi yerin dibine batsın.

Yusuf Alagöz: aynen aynen

Yunus Emre Alagöz: yanlış mı?

Yusuf Alagöz: doğru söylüyon

Yunus Emre Alagöz: hı hadi

Yusuf Alagöz: Vallahi bırak Yusuf a görüyon annenin durumunu zillet zillet vallahi zillet bırakıp gelemiyor. Alo

Yusuf Alagöz: yav anlamazsa nereye gelecek?

Yunus Emre Alagöz: Yusuf Bu sesin alo?

Yusuf Alagöz: alo

Yunus Emre Alagöz: hı ne dedin anlamadım en son

Yusuf Alagöz: Dedim anlamazsa nereye gelecek?

Yunus Emre Alagöz: bi dakka bi dakka alo hele bir konuş hele

Yusuf Alagöz: dedim anlamazsa bir insan nereye gelecek

Yunus Emre Alagöz: hı a işte la illahe illallah gülüm sen vallahi çok ba.. Allah için Yusuf başlarını boş bırakma

Yusuf Alagöz: Tamam işallah

Yunus Emre Alagöz: Tamam valla onlarla ilgilen Y. Bu belki seninle son görüşmem Allahu Allem muhtemelen son görüşmemiz hem Abdurrahman’ın hem benim işallah. Tamam dedim bi arayım görüşeyim işallah Allah için sana vasiyetim yani aileye sahip çık Y. Vallahi onları pisliğin içinde bırakma. Ne sen kendin kal ne de onları bırak. Allah için al buraya gel. Tamam alo alo?

Yusuf Alagöz: ben buradayım burda

Yunus Emre Alagöz: duyuyon mu?

Yusuf Alagöz: he buradayım

Yunus Emre Alagöz: işallah rabbim hayırlısını verir bizler için. Allah için E.’yi Yusuf Sana bak söz şeyim söyleyeceğim şey bizim M. Var ya

Yusuf Alagöz: hı

Yunus Emre Alagöz: işallah ona ver tamam bir başkasına verme küfürün içine vallahi girer sen sorumlu olursun onların başında sen varsın tamam

Y. Alagöz: tamam abi

Yunus Emre Alagöz: a ben birazdan arayım son kez onunda bir sesini duyum Allah için Allah onu ıslah etsin eğer bu böyle yırtacaksa söyle ona hakkım ona helal değil. Vallahi helal değil. Rabbim hayırlısını versin. Alo

Yusuf Alagöz: ne abi

Yunus Emre Alagöz: tamam Yusuf valla artık şu dünyayı Allah için bırak kenara vallahi hepsi yerin dibine batsın. A’dan Z’ye her şey yerin dibine batsın. Vallahi boş billahi boş. Cennet nimetleri dururken vallahi neden böyle şeylerle uğraşasın ki hepsi yerin dibine batsın. Vallahi tez elden ver orayı elinden çıkar Allah’ın izniyle gel bu tarafa tamam?

Yusuf Alagöz: İnşallah abi

Yunus Emre Alagöz: Vallahi burası kadar……. Bir yer yok. Burası kadar güzel bir yer yok. A daha iki(2) tane kardeşi gömdük tez hemen gömdük gittiler abilerine kavuştular. Yani daha bir saat olmadı. Kendim gömdüm yani kardeş Allah yolunda param parça olmuşlardı.

Yusuf Alagöz: Allah kabul etsin inşallah

Yunus Emre Alagöz: he vallah İnşallah dua et belki bugün belki yarın İnşallah hem Abdurrahman hem gideriz İnşallah….. Allah İnşallah bizi sadıklarından eyledi rabbim sözlerinden bizi doğrular inşallah vallahi eğer giderse sözlerinden bizi doğrular inşallah vallahi eğer giderse biz boz bir şeye gitmeyecez rabbimizin mazisine gidecez ama sen kendi durumuna üzül. Kendin durumuna yan Vallah bunun sonu yok Y. Dünya hayatı bir yere kadar vallah……. Göreceksin dünya hayatı bir yerden sonra hiç zevk vermiyor. Gözün önünde giden kardeşlerimi görüyom. Allahu Ekber Allah anlıyor boşver. Allah müminlerinden canlarını ve mallarını karşı ahiret olmak öze satın almış yani değil mi ayetle sabit

Yusuf Alagöz: tamam

Yunus Emre Alagöz: Allah için Yusuf Enfal suresini oku tevbe süresini oku buralarda geri kalanların durumunu bir düşün Allah için sana şey Enfal ile Tevbe suresini süresini oku.

Yusuf Alagöz: tamam inşallah

Yunus Emre Alagöz: buradan geri kalınca durumun ne olacak vallahi Y. Lafı arkana atma inşallah

Yusuf Alagöz: tamam abi

Yunus Emre Alagöz: tamam ben onlara da söyle ara söyle kafir mi olmak istiyon, isteği bu mu polis evine gidiyor Allah onları ıslah etsin şimdi gittiler onlar değil mi ?

Yusuf Alagöz: belki şimdi gitmemişler tam

Yunus Emre Alagöz: la illahe illallah neyse ben birazdan arayım eğer sende bir ara tamam

Yusuf Alagöz: tamam abi müşteri de geldi şey yaparız tamam

Yunus Emre Alagöz: tamam inşallah var mı bir isteğin

Yusuf Alagöz: Allaha emanet

Yunus Emre Alagöz: Allah razı olsun belki daha aramam yani muhtemelen

Yusuf Alagöz: tamam abi

Yunus Emre Alagöz: selamaleykum

Yusuf Alagöz: Aleykum selam

Yunus Emre Alagöz: Bak Allah için onların üstünden elini çekme vallahi sorumlusu sensin al gel buraya.