Polis, Kartepe'den arananların izini sürüyor!

T24

'Kartepe' adlı deniz otobüsünü kaçırdıktan sonra düzenlenen operasyonda öldürülen PKK'lı Mensur Güzel'in eylem sırasında iletişim kurduğu telefon mercek altında.Teröristin, kaptan Cumhur Tunçel'e ait telefonla eylem sırasında birçok yeri aradığı tesbit edildi.Eylemcinin telefon üzerinden bazı internet sitelerine de girdiği anlaşıldı. Uzman ekipler telefonla yapılan ve görüşüldükten sonra silinen numaraları tespit etmeye çalışıyor.Teröristin aynı evde kaldığı arkadaşı da İzmit'teki sorgusunun ardından İstanbul'a götürülürken, teröristin üzerinden çıkan kimliğin sahibi de Diyarbakır'da gözaltına alındı.