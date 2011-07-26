-POLİS KARAKOLUNA SES BOMBASI DİYARBAKIR (A.A) - 26.07.2011 - Diyarbakır Sanayi Sitesi içerisindeki ''Motosikletli Timler Amirliği''ne ses bombası atılması sonucu 5 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Timler Amirliği'ne kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce atılan parça tesirli ses bombası nedeniyle, tek katlı karakol binasında yangın çıktı. Patlama nedeniyle 5 polis çeşitli yerlerinden yaralanırken, bir polis motosikleti de kullanılmaz hale geldi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralanan polis memurları hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.