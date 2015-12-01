Polis karakoluna bombalı saldırı

Siirt kent merkezinde polis karakol ve lojmanına dün akşam el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Karakol bahçesinde infilak eden patlayıcı karakoldaki bazı camların kırılmasına neden oldu. Siirt'te Karakol Mahallesinde bulunan Şehit Kemal Kefeli Polis Karakolu ve lojmanlarına dün saat 22.30 sıralarında bir grup tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Karakol bahçesinde infilak eden patlayıcı nedeniyle karakolun bazı camları kırıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için soruşturma ve operasyon başlatıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanın olmadığı belirtildi.