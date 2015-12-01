T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis karakoluna bombalı saldırı

Saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi

01 Aralık 2015 12:17

Siirt kent merkezinde polis karakol ve lojmanına dün akşam el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Karakol bahçesinde infilak eden patlayıcı karakoldaki bazı camların kırılmasına neden oldu. Siirt'te Karakol Mahallesinde bulunan Şehit Kemal Kefeli Polis Karakolu ve lojmanlarına dün saat 22.30 sıralarında bir grup tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Karakol bahçesinde infilak eden patlayıcı nedeniyle karakolun bazı camları kırıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için soruşturma ve operasyon başlatıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanın olmadığı belirtildi. 

ETİKETLER

siirtpolis karakolubombalı saldırıoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24