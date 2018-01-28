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Polis karakolu yakınındaki eczanenin önünde patlama

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kimliği belirsiz kişiler, polis karakolu yakınındaki bir eczanenin önüne ses bombası ve havai fişek attı

28 Ocak 2018 03:05

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kimliği belirsiz kişiler, polis karakolu yakınındaki bir eczanenin önüne ses bombası ve havai fişek attı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası ve havai fişek, kısa süreli paniğe neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi\'nde meydana geldi. Dağlıoğlu Polis Karakolu\'nun yakınındaki bir nöbetçi eczanenin önüne, kimliği belirsiz kişilerce ses bombası ve havai fişek atıldı. Ses bombası ve havai fişeğin patlamasıyla eczanenin camları kırıldı. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, eczane çalışanları \'Eylem dolayısıyla kapattık\' yazısı asıp, işyerini kapattı.
BÖLGE ABLUKAYA ALINDI
Büyük bir gürültü çıkartan patlamanın ardından olay yerine Asayiş, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda polis sevk edilirken, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Şüphelilerin kaçış istikametlerini belirleyen ekipler, bölgeyi zırhlı araçlarla ablukaya aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin eşkallerini belirleyen polis, bölgede yaptığı çalışmada 3 kişiyi gözaltına aldı. 
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma, çok yönlü olarak sürüyor.

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