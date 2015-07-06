Polis, kapıdan giremediği kumarhaneye merdivenle balkondan girdi

Adana’da önce Güven Partisi, sonra aynı binada Çukurova Eğlence ve Konaklama İşçileri Sendikası’na (ÇEK-İŞ) tabelası asarak kumar oynatılan yer yine kapatılınca, sendikanın taşındığı yeni adreste de kumar oynatmayı sürdürdüğü ortaya çıktı. İki kat demir kapı ve 4 ayrı kilitle korunan binaya normal yollardan girmenin mümkün olmadığını belirleyen polis, sendikaya merdivenle baskın düzenledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Merkez Tepebağ Mahallesi’nin Seyhan Caddesi üzerinde bulunan bir binada tombala oynatıldığı bilgisini alan Ahlak Bürosu ekipleri, operasyon için hazırlık yaptı. İhbarda bahsedilen binaya keşfe giden ekipler, bir ay önce Çakmak Caddesi’nde faaliyetlerine başlayan Çukurova Eğlence ve Konaklama İşçileri Sendikası’nın (ÇEK-İŞ) yeni yeri olduğunu belirledi.

İki kat demir kapı ve 4 ayrı kilitle korunan binaya normal yollardan girmenin mümkün olmadığını belirleyen polis, merdivenle tırmanma kararı aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ile görüşen Ahlak Bürosu ekipleri, 3 katlı binanın balkonuna uzanacak büyüklükte merdiven aldı. Ödünç merdivenle oparasyona giden polis ekipleri, kapıdan bekleyen tombalacıların karşısına balkondan çıktı.

Dün gece gerçekleşen baskında 65’i tombala oynamaya gelen müşteri, 9’u ise sendika yöneticisi toplam 74 kişi yakalandı. Kumar oynayan 65 tombalacıya kabahatler kanunu uygulanarak 234’er lira para cezası yazıldı. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile sendika başkanı Çetin Bengü’nün de aralarında bulunduğu 9 çalışan gözaltına alındı. Ahlak Bürosu’ndaki işlemlerin ardından tombalacılar, kumar oynamaya zemin hazırlamak, yer temin etmek suçlarından adliyeye sevk edildi.

Adana Valiliği’nin başlattığı inceleme sonrasında, CEK-İŞ’in Kuruköprü Mahallesi’nde önceki adresi için kapatma kararı çıkmıştı. Kararın tebliğ edilmesi üzerine, 15 gün içerisinde 4 kez baskın yapılan sendikanın tabelası yerinden sökülüp, Seyhan Caddesi üzerindeki yeni yerine asılmıştı.