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Polis ‘Kanlı 1 Mayıs’ı otelden izlemiş

34 kişinin yaşamını yitirdiği 1977 yılındaki 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi

23 Nisan 2012 12:12

1977 yılındaki "Kanlı 1 Mayıs" sırasında, kalabalığa ateş açılan otelde Emniyet mensupları için oda tahsis edildiği ortaya çıktı.
 
Cumhuriyet gazetesinin, 12 Eylül dosyasından çıkan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait olduğu belirtilen bir belgeye dayandırarak verdiği habere göre; kutlamalara katılan yüz binlerce kişinin üzerine ateş açılan noktalardan biri olan Intercontinental Oteli’ne bir komiser ve iki polis memuru yerleştirildi.

Personele yönelik talimat yazısında otelde görevli polislerden “olayları tespite çalışmaları ve telefonla şubeye bilgi vermeleri” isteniyor.

34 yurttaşın katledildiği olayların ardından polisin suçlanması üzerine dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Salih Bora tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen “gizli” yazıda iddialar yalanlanıyor.

Eski Emniyet Müdürü Bora, “Polis bu olayların dışındadır, içinde değildir” ifadesini kullanıyor.

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