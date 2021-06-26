Polis, Kanal İstanbul projesini protesto eden grubun yürüyüşüne izin vermedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın "çılgın proje" olarak tanımladığı, muhalefetin ve çevrecilerin tepki gösterdiği Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temeli bugün öğle saatlerinde atıldı. Aynı saatlerde Kanal İstanbul projesine karşı çıkan bir grup, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda eylem yaptı. Polis, basın açıklamasının ardından yürümek isteyen gruba izin vermedi.

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Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıkan "Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu" üyesi bir grup, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi.



Grup adına basın açıklamasını okuyan Oya Erakıncı, "Günlerdir Sazlıdere Barajı'nın yanında iş makineleri, hafriyat kamyonları çalışıyor. Sazlıdere'nin üstünü doldurup kamyonlar daha rahat çalışsın diye yol yapılıyor. Baraj kenarının düzleştirilmesi çalışması yapılıyor" dedi. Oya Erakıncı, Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Meydanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, grubun basın açıklaması sonrasında yürüyüş yapmalarına izin vermedi. Yürüyüşlerine izin verilmeyen grup daha sonra meydanda oturma eylemi yaptı. (DHA)





