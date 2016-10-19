Polis kamyoneti, ABD karşıtı göstericilerin arasına daldı

Filipinler'in başkenti Manila'da polis, ABD Konsolosluğu önündeki gösteriye, bir polis kamyonetini hızla kalabalığın arasına sokarak müdahale etti.

Göstericiler bunun üzerine aracın çevresini sardı ve polisten ele geçirdikleri coplarla kamyona vurdu.

Bu sırada kamyonet ise durmadı ve kalabalığın içinde birkaç manevra daha yaptı.

Gösteri, ABD'nin ülkedeki askeri varlığına karşı düzenlendi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkenin yıllardır ABD ile kurduğu yakın ilişkiyi sorgulayan bir siyaset yürütüyor.

Gösteriye müdahale eden polis en az 23 kişiyi gözaltına aldı.

Göstericiler polise ve konsolosluktaki bir ABD'li görevliye kırmızı boya fırlattı.

Polis, kurulan etten barikatı yıkan göstericileri dağıtmak için biber gazı da kullandı.

Gösteri sırasında protestocular, kendilerine su sıkmak için kullanılan itfaiye aracının hortumunun kontrolünü ele geçirdi ve polise taş attı.

TV görüntüleri olay sırasında bir polis aracının da hızlı bir şekilde kalabalığın arasına daldığını gösterdi.

Görüntülerde bir kadının kamyonetin altında kaldığı ve bir süre süre sürüklendiği görülüyor.

Solcu Bayan grubundan Renato Reyes, kamyonetin kalabalığa dalması ardından en az üç kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Reyes, "Devlet başkanı bile bağımsız bir dış politika beyanında bulunmuşken Filipinler polisi hâlâ ABD'nin köpekleri gibi davranıyor" dedi.

BBC'ye konuşan bir ABD Konsolosluğu sözcüsü yaralılarla ilgili haberleri gördüklerini belirtti ancak konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Devlet Başkanı Duterte, Çin'le ilişkilerini derinleştirmek için bu ülkeyi ziyarette bulunuyor.

Filipinler ile ABD'nin uzun yıllara yayılan iyi ilişkileri, Duterte'nin uyuşturucu kaçakçılarına ve kullanıcılarına karşı mücadelesi üzerinden son aylarda kötüleşmeye başlamıştı.

Hükümetin bu mücadelesinde 2300 kişi öldü.

ABD, bu mücadeledeki yöntemleri eleştiriyor.

Duterte ise bunun karşılığında ABD Başkanı Barack Obama'ya küfür etmişti.