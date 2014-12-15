Polis kafeye operasyon başlattı



Avustralya basınında yer alan haberlerde rehineleri alıkoyan 49 yaşındaki eylemcinin Şeyh Man Harun Munis olduğu belirtildi. Man Harun Munis'in 1996 yılında İran'dan Avustralya'ya mülteci olarak geldiği ifade ediliyor.

Şahsın geçmişte Afganistan'da öldürülen 8 Avustralya askerinin ailelerine yönelik sözlü saldırı ve tehdit içeren mektuplar kaleme aldığı basına yansıdı. Munis'in 2012 yılında bu mektupları yollamaktan ceza aldığı belirtiliyor.

Ayrıca şahsıs hakkında geçen yıl eski eşinin bıçaklanarak öldürülmesine yardımcı olmaktan dava açılığı ve bir cinsel taciz davası bulunduğu ifade ediliyor.