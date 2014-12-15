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Dünya
Deutsche Welle

Polis kafeye operasyon başlattı

Avustralya’nın Sydney kentindeki bir kafede 16 saattir devam eden rehine krizinde polis operasyon başlattı. Kafeden silah sesleri yükselirken ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı.

15 Aralık 2014 19:33


Avustralya basınında yer alan haberlerde rehineleri alıkoyan 49 yaşındaki eylemcinin Şeyh Man Harun Munis olduğu belirtildi. Man Harun Munis'in 1996 yılında İran'dan Avustralya'ya mülteci olarak geldiği ifade ediliyor.

Şahsın geçmişte Afganistan'da öldürülen 8 Avustralya askerinin ailelerine yönelik sözlü saldırı ve tehdit içeren mektuplar kaleme aldığı basına yansıdı. Munis'in 2012 yılında bu mektupları yollamaktan ceza aldığı belirtiliyor.

Ayrıca şahsıs hakkında geçen yıl eski eşinin bıçaklanarak öldürülmesine yardımcı olmaktan dava açılığı ve bir cinsel taciz davası bulunduğu ifade ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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