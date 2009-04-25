Polis kafasını kırdı, komutan ziyaret etti

Hakkâri'de 23 Nisan dayağı

DTP lideri: Savaşta düşmana bile yapılmaz

Hayati tehlikeyi atlattı



Baba Turan: DTP'ye yakın değiliz

Hakkari'de dün çıkan izinsiz gösterilerde bir polis memuru tarafından yaralanan 14 yaşındaki Seyfi Turan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yurdaer Olcan ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Vecihi Halil İyigün de yaralı Seyfi Turan'ı, ziyaret etmek üzere saat 13.30'da Araştırma Hastanesine geldi.Hastane kapısında Emniyet Müdür Vekili Mustafa Uçkan tarafından karşılanan Korgeneral Olcan, daha sonra Seyfi Turan'ın tedavi olduğu Beyin Cerrahi Servisine çıktı. Basın mensuplarının alınmadığı ziyaret, yaklaşık 10 dakika sürdü.Gazetecilerin ziyaretten görüntü almasını engelleyen Araştırma Hastanesi güvenlik görevlileri ve Hastane Müdürü Metin Aysan ile basın mensupları arasında tartışma yaşandı. Tartışma, polis memurlarının araya girmesiyle sona erdi.Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Seyfi Turan'ın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.Yetkililer, hastanenin beyin cerrahi servisine alınan Turan'ın şuurunun da açık olduğunu kaydetti.Öte yandan, hastane yetkilileri, aynı olayda yaralanan ve alnında kemik çökmesi bulunan Caner Çelik adlı bir polisin de beyin ödemi riskine karşı hastanede müşahede altında tutulduğunu kaydetti.Hakkari'deki izinsiz gösteriler sırasında polisin dayağıyla yaralanan Seyfi Turan'ın babası Mehmet Turan, "DTP'ye yakın biri değilim, daha önce hiçbir eyleme katılmış da değiliz" dedi.Mehmet Turan hastane önünde yaptığı açıklamada, maddi durumlarının kötü olduğunu belirterek, günlük işlerde çalışarak geçimini sağladığını söyledi.Oğlunun başına gelenleri komşularından duyduğunu belirten Turan,şunları söyledi:"Ben DTP'ye yakın biri değilim. Daha önce hiçbir eyleme ne kendim ne de çocuklarım katıldı. Evde olsaydım dışarı çıkmasına izin vermezdim. Olay sırasında mahallede kendi yaşıtlarıyla dışarıdaymış. Polisler onlara doğru geldiğinde çocuk aklıyla koşmaya başlamışlar. Sonra bir polis ona vurmuş. Televizyonlarda varmış o görüntü. Ben televizyonları izleyemedim. İzlemek de istemiyorum. Tek derdim çocuğumun iyileşmesi. Doktorlar şu anda korkulacak bir şey olmadığını söylediler.Ama 10 gün kontrol altında kalacakmış. Kafatasında çatlak var. Şikayetçi olup olmayacağımı bilmiyorum. Daha karar vermedim. Biz yoksuluz. Çocuğumun iyileşmesini bekleyeceğim."Büyük üzüntü geçirdiklerini anlatan amca Ömer Turan da, konuyla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını bildirdi.Yeğeni Seyfi Turan'a yapılan müdahalenin kabul edilemez boyutta olduğunu ifade eden Ömer Turan, "Biz hukuk ve barış istiyoruz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bu olayların yaşanmasını istemiyoruz" dedi. (aa)