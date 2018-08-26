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Polis, kaçan şüpheliyi taksiyle kovalayarak yakaladı (Tekrar)

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da yaralama şuçlarından aranan, polisi görünce önce yaya, ardından da motosikletle kaçan şüpheli, taksiyle peşine düşen bir polis memuru tarafından yakalandı

26 Ağustos 2018 13:57

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yaralama şuçlarından aranan, polisi görünce önce yaya, ardından da motosikletle kaçan şüpheli, taksiyle peşine düşen bir polis memuru tarafından yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Adana Adliyesi\'nin yakınlarında  saat 03.00 sıralarında devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik sorgusu ve üst aramasını yapmak istedi. Ancak, şüpheli kişi, dar bir sokağa girip yaya olarak kaçmaya başladı. Polislerden biri şüpheliyi kovalarken, ekip arkadaşı ise telsizden anons ederek destek istedi. Şüpheli, Atatürk ve Turhan Cemal Beriker caddelerinin kesiştiği kavşağa kadar geldi, burada sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklete bindi. Polis de yoldan çevirdiği taksi ile şüphelinin peşine düştü. Turhan Cemal Beriker Caddesi\'nden Nuri Sabuncu Caddesi\'ne geçen şüpheli, Adana Valiliği yakınlarında motosikletten inerek ara sokaklara kaçmak istediği sırada, taksi ile önünü kesen polis tarafından yakalandı. Yaklaşık bir kilometre kaçan şüphelinin kimlik sorgusunda adının N.E.A. (35) olduğu ve yaralama suçlarından arandığını saptandı.
Gözaltına alınan N.E.A., polis merkezine götürüldü.

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