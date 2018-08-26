Polis, kaçan şüpheliyi taksiye binerek yakaladı

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

Adana\'da dur ihtarına uymayıp, koşarak kaçan şüpheli, kendisini taksiyle kovalayan polis tarafından yakalandı.

İddiaya göre, saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Adana Adliyesi\'nin yakınlarında devriye gezen polisler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi kimlik sorgusu ve üst araması yapmak için durdurmak istedi. Polislerin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Polislerden biri koşarak şüpheliyi kovalarken, aynı ekipteki diğer polis ise telsizden anons ederek destek istedi. Şüphelinin, Atatürk ve Turhan Cemal Beriker caddelerinin kesiştiği kavşağa kadar gelip, burada sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir motosiklete binmesi üzerine, polis de yoldan çevirdiği taksi ile kovalamaya devam etti. Turhan Cemal Beriker Caddesi\'nden Nuri Sabuncu Caddesi\'ne geçen şüpheli, Adana Valiliği yakınlarında motosikletten inerek ara sokaklara kaçmak istediği sırada taksi ile önünü kesen polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaklaşık bir kilometre kaçan şüphelinin kimlik sorgusunda adının N.E.A. (35) olduğu ve yaralama şuçlarından arandığını saptandı.

Gözaltına alınan N.E.A., polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarından görüntü

- Polis aracındaki şüpheliden görüntü

- Polis aracının gidişi