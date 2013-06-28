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Polis kaçan eylemcilere apartmanda şiddet uygularken kameraya yakalandı

16 haziranda Gezi Parkı eylemcilerine müdahele eden polis, Osmanbey'de bir apartmanın içinde şiddet uygularken güvenlik kamerasına yakalandı

28 Haziran 2013 19:05

İddialara göre, 16 haziran'da yapılan polis müdahalesi sırasında Osmanbey'de bir apartmana giren Murat Dilberoğlu ve 1'i kadın 3 kişi polisin şiddetine mâruz kaldı. Dilberoğlu kafasından yaralanınca polislerin onu apartmanın önüne bıraktığını ifade etti. Darp raporu alan Murat Dilberoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Başsavcılığı'na şikâyet dilekçesi sunan Dilberoğlu, apartmanın güvenlik kameralarına takılan polislerin tepsit edilmesini ve haklarında 'işkence, tehdit, hakaret' suçlarından işlem yapılmasını talep ettiğini söyledi.

Radikal gazetesinde yayımlanan konuya ilişkin haber şöyle:

 

'Polisler telefonları yağmaladı' iddiası

 

Şikayetçi olan Dilberoğlu, polisleri 'yağma' ile de suçladı. Müdahale sırasında apartman içinde iki adet cep telefonun düştüğünü ve polislerin telefonunu almasına izin vermediğini belirten Dilberoğlu, dilekçesinde, "Müvekkilin dövüldüğü sırada düşen ve yine müvekkilin yerden alması, dövülerek engellenen telefonlar; polislerden biri tarafından bu suretle yağma edilmiştir" denildi.

 

Güvelik Kameralarına yansıyan görüntüler

 

Delil olarak sunulan apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinde polisler, üst katlarda yakaladıkları göstericileri coplarla vurarak, merdivenlerden aşağı indiriyor. Önce asansöre bindirilen göstericiler, daha sonra tekrar merdivene yönlendiriyor. Göstericiler merdivenden indirilirken polislerin cop ve tekme darbelerine maruz kalıyor.

 

 

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