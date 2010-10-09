-POLİS KAÇAKÇILARA GÖZ AÇTIRMIYOR ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen çok sayıda sigara, çakmak ve cep telefonu bataryası ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek, yurt dışından bir kamyon dolusu sigaranın Türkiye'ye sokulduğunu tespit etti. Kamyonu Van'dan itibaren takibe alan polis, Ankara girişinde aracı durdurdu. Kamyonda yapılan aramada 5 bin 200 karton yabancı menşeli sigara bulundu. Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı. Sigaraların Ankara'da piyasaya sürülmek üzere getirildiğini tespit eden yetkililer, olayla ilgili bağlantıların araştırıldığını kaydetti. Mali polisin düzenlediği bir başka operasyonda ise Gimat Toptancılar Sitesi'nde bir depoda kaçak malların bulunduğu tespit edildi. Depoya baskın düzenleyen polis, yurt dışından getirildiği belirlenen 70 bin çakmak ele geçirdi. Olayla ilgili E.Ü. ve S.K. gözaltına alındı. Gerçekleştirilen üçüncü operasyonda da Altındağ'da bir evde yapılan aramada çeşitli markalarda 2 bin 380 cep telefonu bataryası bulundu. Bataryaları piyasaya sürdüğü tespit edilen H.Ö. yakalandı. Zanlılar hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi. Yetkililer, ayrıca kaçakçılara, elde edilen malların değerinin 3 misli oranında adli para cezasının da verileceğini kaydetti.