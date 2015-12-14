Polis 'Jet Fadıl'ı arıyor; yine yüzlerce mağdur, bu kez adres Caprice Gold

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ün son projesi Caprice Gold ve Caprice Maldivler’le ilgili İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosu’ndan Cumhuriyet Savcısı Nihat Karpınar’ın yürüttüğü soruşturma derinleştirildi. Bayrampaşa’daki Caprice Gold’un 2014’te teslim edilmesi gerekiyordu. Yaklaşık 8 bin 500 yatırımcısı bulunan otel, Mart 2014’den beri sözleşmelerdeki kira bedellerini de ödemiyor.

325 kişiden suç duyurusu

Vatan'da yer alan habere göre, Almanya ve Türkiye’de yaşayan 325 mağdur daha önce Yargıtay tarafından yönetiminden ayrıldığı şirketlerle organik bağı kabul edilen Fadıl Akgündüz, şirketleri devrettiği kız kardeşi Avniye ile eniştesi İbrahim Obut, şirketin eski satış ve sporkoordinatörü Tanju Çolak ve Maldivler’deki ortağı Abdurrahman Akarsu hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Ablası, eniştesi, yeğeni..."

Soruşturmayı yürüten Savcı Karpınar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan konuyla ilgili rapor istedi. Bakanlık müfettişlerinin yaptığı inceleme sonrası hazırladığı rapor soruşturmanın seyrini değiştirdi. Başsavcılığa sunulan ‘ayrıntılı ve belirleyici’ rapora göre Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret Ltd. Şirketi’nin ortakları olan Akgündüz’ün ablası Avniye ve eniştesi İbrahim Obut ve suçun işlendiği tarihteki müdürü olan yeğeni Mehmet Salih Obut’un cezai anlamda sorumlu oldukları belirlendi. Rapora göre şirket yöneticisi ve ortağı olmamasına rağmen Fadıl Akgündüz’ün sözleşmelerde ve otel inşaatında yer aldığı, faillerle yakın ilişkide olan akrabaları olduğu ve suçun da faili olduğu tespit edildi.

Ayrıntılı savunma istedi

Raporu değerlendiren Başsavcılık, şirket ortakları Avniye ve İbrahim Obut, şirket müdürü Memet Salih Obut ile Fadıl Akgündüz’ün ayrıntılı savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verdi. Polis şimdi ifadesini alabilmek için her yerde Fadıl Akgündüz’ü arıyor. Başsavcılık ayrıca mağdurlardan şirkete yapılan ödemeler, devre mülklerden kira geliri elde edilip edilmediği, devir talebinde bulunulup bulunulmadığı ve ne kadar zarara uğradıkları konusunda da bilgi istedi.

"Binlerce mağdur var"

Mağdurların bir kısmının avukatı olan Dr. Acun Papakçı, şöyle konuştu:

“Başsavcılığın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın raporu doğrultusunda ifadelerin alınmasından sonra failler hakkında ceza davası açacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde Başsavcılığın bizden istediği müvekkillerin uğradıkları zarar ve yürütülen faaliyete ilişkin olarak hazırladığımız ayrıntılı beyanları sunacağız. Bu aşamada mağdur olan binlerce kişinin de suç duyurusunda bulunması bekliyoruz. Suç duyuruları dosyanın kapsamı ve suçun niteliği açısından sonuç getirecek önemli bir adım olacaktır.”

"Saadet zinciri"

Mağdurlar bu kişilerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak suçlarını işlediğini iddia etmişti. Caprice Gold mağdurları kendilerinin saadet zincirine benzeyen ‘Ponzi sistemi’ ile dolandırıldıklarını savunarak şikayet edilen 5 kişinin mal kaçırmalarını engellemek amacıyla mal varlıklarına da el konulmasını talep etti.