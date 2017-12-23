Polis, Jandarma ve Sahil Güvelik ekiplerinden 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması-8'

ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dün akşam 81 il genelinde ve eş zamanlı olarak stratejik öneme sahip bölgeler ile umuma açık yerlerde \'Türkiye Güven Huzur Uygulamaları\'nın 8\'incisini gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından birçok birim amirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden toplam; 13 bin 525 ekip, 11 hava aracı, 84 deniz aracı, 316 dedektör köpeği, 74 bin 162 personel katıldı. Güvenlik güçlerinin mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasını amaçladığı uygulama şehir giriş çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 329 uygulama noktasında ve 7 bin 435 umuma açık yerde gerçekleşti.

Uygulama sonucunda 584 bin 222 kişi kontrol edildi. 1159 aranan şahıs yakalandı, 267 kişi gözaltına alınırken 1870 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 150 bin 943 araç kontrol edilerek 225 aranan araç yakalandı, 4 bin 63 araca cezai işlem uygulandı ve 1101 araç ise trafikten men edildi. 19 bin 468 iş yeri kontrol edilerek 527 iş yerine cezai işlem uygulandı. 80 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı. 27 adet tabanca, 59 adet av tüfeği, 755 adet mermi, 28 adet kesici delici alet, 34 adet kurusıkı tabanca, 11 gr eroin, 867 gr esrar, 3 gr kokain, 28 gr metamfetamin, 79 adet ecstasy, 13 adet captagon, 28.353 paket kaçak sigara ve 463 lt kaçak içki, 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis, Jandarma ve Sahil Güvelik güçlerimizin büyük bir uyum ve koordine içerisinde gerçekleştirdiği \'Türkiye Güven Huzur Uygulaması-8\' sorunsuz şekilde başarıyla tamamlandı.