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Polis, İzmit'te işçilerin yolunu kesti

01 Mayıs 2009 03:00

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine katılmak amacıyla bu sabah İzmit'ten İstanbul'a gitmek isteyen işçilere polis otobüslerin yolunu keserek izin vermedi.

İzmit'te 1 Mayıs gerginliği - FOTOGALERİ

İzmit'te bu sabah erken saatlerden itibaren Perşembepazarı Meviinde toplanan işçiler İstanbul'a gitmek üzere otobüslere bindi. İşçilerin büyük gruplar halinde İstanbul'a gitmesini engellemek için önlem alan polis, sadece tek otobüsün gitmesine izin verileceğini söyledi. Ancak bunu kabul etmeyen işçilerin yola çıktığı otobüslerin kısa süre sonra yolunu kesen güvenlik güçleri, bu araçlara `evrak eksikliği' nedeniyle hareket izni vermedi.

Saat 09.00'a kadar polis engelini aşamayan işçiler İstanbul'daki törene yetişemeyeceklerini anlayınca otobüslerden inerek Perşembepazarı Meydanı'ndan, Sabri Yalım Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Burada miting yapmayı planlayan işçilerin yürüyüşü sırasında polis geniş güvenlik önlemi aldı.

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