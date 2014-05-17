Polis İzmir'deki Soma protestolarında vapurda gözaltı yaptı

İzmir'de, Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki maden faciasını protesto eden kalabalığa, polis tarafından TOMA'larla müdahalede bulunuldu.

Soma'daki kömür madenindeki faciayı protesto etmek isteyenler, saat 19.00 sıralarında Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde toplandı. Yaklaşık 500 kişilik grup, 'Soma'nın hesabı sorulacak', 'Hükümet İstifa', 'İzmir Soma'ya sahip çık' sloganları eşliğinde, Talatpaşa Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Önlem alan polis ekipleri, meydana yaklaşan gruba, İkinci Kordon'da, TOMA'larla su sıkarak müdahale etti. Bunun üzerine göstericiler geri çekilmeye başladı, polis de topluluğu takip etti. TOMA'lar Gündoğdu Meydanı yakınına kadar çekilen protestoculara bir kez de burada su sıkarak müdahalede bulundu. Burada bulunan vatandaşların tepki göstermesi üzerine, polis geri çekildi, TOMA'lar uzaklaştı. Protestocu grup da yeniden Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde toplandı. Göstericiler TOMA'ların yeniden müdahalede bulunmasını önmelek için barikat kurmaya başladı. Protesto gösterisi sürüyor.

Polis tekrar müdahale etti

İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde toplanıp eylemlerini sürdüren, barikat kurup, ateş yakan gruba polis bir kez daha TOMA'lar ile müdahale etti. Ardından çevik kuvvet ekipleri göstericilere doğru yöneldi. Grup, Gündoğdu Meydanı tarafına doğru ve ara sokaklara kaçtı. Göstericilerden bazıları bir yolcu vapuruna binince hareketli anlar yaşandı. Gençlerden birinin kaptanın yanına girdiğini gören görevliler, rehin alındığını sanıp polise bildirdi. Bunun üzerine kıyıdaki vapura binen polis ekipleri, kaptan köşkünden çıkan gencinden aralarında bulunduğu, vapurdaki üç kişiyi gözaltına aldı. Göstericilerin filikaya bir sırt çantası sakladığı da farkedildi. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.