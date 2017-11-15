T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis, izinsiz selfie çekerek paylaşan kişiden şikayetçi oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis memuru G

15 Kasım 2017 19:06

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde polis memuru G.S., bir olaydan dolayı şüpheli olarak Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen ve kendisinden izinsiz selfie çekerek Facebook hesabında paylaşan H.A.\'dan şikayetçi oldu.
Olay, Büyük Cami Mahallesi\'ndeki Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında meydana geldi. Keşan\'da meydana gelen bir olay sonrası Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen H.A., ifadesi alındığı sırada polis memuru G.S. ile kendisinden izinsiz selfie çekerek Facebook hesabında paylaştı. Bunun üzerine polis memuru G.S., izinsiz selfie çekerek, paylaşan H.A.\'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.A. ifadesinde yakınlarına telefonla ulaşamaması sebebiyle selfie çekerek, bilgileri olması için fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığını, polisleri rencide etmek için yapmadığını söyledi. H.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanEmniyet MüdürlüğüFacebookOlay Büyük Cami Mahallesi KeşanKeşanBununGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24