Polis, izinsiz selfie çekerek paylaşan kişiden şikayetçi oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde polis memuru G.S., bir olaydan dolayı şüpheli olarak Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen ve kendisinden izinsiz selfie çekerek Facebook hesabında paylaşan H.A.\'dan şikayetçi oldu.

Olay, Büyük Cami Mahallesi\'ndeki Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında meydana geldi. Keşan\'da meydana gelen bir olay sonrası Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen H.A., ifadesi alındığı sırada polis memuru G.S. ile kendisinden izinsiz selfie çekerek Facebook hesabında paylaştı. Bunun üzerine polis memuru G.S., izinsiz selfie çekerek, paylaşan H.A.\'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.A. ifadesinde yakınlarına telefonla ulaşamaması sebebiyle selfie çekerek, bilgileri olması için fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığını, polisleri rencide etmek için yapmadığını söyledi. H.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.