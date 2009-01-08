Polis işkence konusunda pek hassas!

İstanbul Emniyet Müdürü: Gözü morardı yüzü çizildi diye, bunlara işkence denirse polis görev yapamaz... Sarıyer Emniyet Müdürü: Çeber olayı sonrasında personeli göreve gönderemiyorum...



Radikal gazetesinin haberine göre İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, işkence iddialarından yakınırken “Gözü morardı yüzü çizildi diye, bunlara işkence denilmesi durumunda polis görev yapamaz hale gelir” dedi. İstanbul’daki diğer polis yetkilileri de işkence sonucu ölen Engin Çeber olayından sonra polisi göreve göndermekte zorlandıklarını iddia etti.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’nun, karakolda ve cezaevinde gördüğü işkence nedeniyle hayatını kaybeden Engin Çeber’in ölümünden sonra İstanbul’daki karakollarda yaptığı incelemeye ilişkin raporunda polis ifadeleri de yer aldı.



Rapora göre, İstanbul Emniyet Müdürü Cerrah, komisyon üyelerine, “Kendinizi polisin yerine koymanız lazım. Kolunu kıvırmak sizce işkence midir? İşkence derseniz sizinle anlaşamayız. Kişinin yakalandıktan sonra polise bıçak çekmeyeceğini silah çekmeyeceğini söyleyemezsiniz. Etkisiz hale getirme kelepçe takmakla veya kolunu kıvırmakla kolunu elini kullanamaz hale getirmektir” dedi.



2007’de 2 bin polisin darp edildiği ve yaralandığını kaydeden Cerrah, polisi sindirmek için basının bu iddiaları gündeme getirdiğini öne sürdü. Polisi döven kişinin adliyeden bırakıldığını iddia eden Cerrah, şöyle dedi:

“Polis bir fiske vurunca işkence oluyor. Bu durumdan dolayı cezaevlerinde yatan birçok polis var. Polis olarak işkence ve kötü muameleye karşıyız. Ancak polisin de hakkını aramak zorundayız. Gözü morardı yüzü çizildi diye, bunlara işkence denilmesi durumunda polis görev yapamaz hale gelir. Devletin polisinden korku olmaz ise polis görev yapamaz hale gelecektir.”



Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Günaydın, teşkilat olarak bir dönüşüm yaşadıklarını, bugün ABD’de 40’ın üzerinde polis amirinin yüksek lisans ve doktora eğitimi gördüğünü söyledi. Son dönemlerdeki olayların polisin şeffaflığı ve diğer kişilerin olayları ajite etmesinden kaynaklandığını savunan Günaydın, burada kesinlikle işkence olmadığını savundu. Günaydın, kişinin arabaya alınmasında bir kötü muamele oluyorsa bunun kişinin arabaya girmeme konusunda direnmesinden dolayı polisin zor kullanma yetkisinden kaynaklandığını anlattı. Günaydın, bu esnada kişilerin de kendilerini arabanın belli yerlerine çarpabildiğini söyledi.



Çeber olayı ile ilgili iddialar sonrasında bu karakoldaki personeli göreve gönderemediğini ifade eden Günaydın, vatandaşlardan ‘siz işkenceci polissiniz’ diye tehdit telefonlarının geldiğini öne sürdü.



Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel’se Ceza Muhakemesi Kanunu değişikliğinden sonra ilk anda intibak sıkıntısı yaşadıklarını ama şimdi bu konudaki uyumun sağlandığını, polisin artık daha teknik ve daha profesyonel olduğunu söyledi.



Yüksel, İnsan Hakları Komisyonu’nun ziyaretlerinin de teşkilatta psikolojik olarak sıkıntı yarattığını öne sürdü. Beyoğlu’nun ülke çapında suçun en fazla işlendiği ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Yüksel, komisyonun ziyaret haberini öğrenince “Keşke komisyon üyeleri gelse de gece İstiklal Caddesi’nde gezseler ve nasıl görev yaptığımızı kimlerle uğraştığımızı görseler” dediğini kaydetti.



Yüksel, medyadaki Çeber ile ilgili haberlerin personele negatif yansıdığını, personelin benzer olaylarda sorumluluk almak istemediğini belirtti. Olaylarda memurlardan da yararlananlar olduğunu öne süren Yüksel, personele gözaltına alınan veya yakalanmak isteyen kişilerin saldırdığını, zor kullanarak yapılan işlemlerin abartıldığını iddia etti.

