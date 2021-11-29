Polis intiharları tüm zamanların en yüksek seviyesinde: Bu yıl 100 polis intihar etti

Polis memurların intihar sayılarını tutan Emniyet-Sen, bu yılın en çok polis intiharının yaşandığı yıl olduğunu aktardı.

Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer, emniyet mensuplarının intiharlarına dair verileri paylaşırken, intiharların nedeninin, çalışma koşulları olduğunu söyledi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sezer, "Ne yazık ki 2021 yılında bizim tespit edebildiğimiz 100 meslektaşımız canına kıymak suretiyle hayatını kaybetti. Bu bilinen en büyük oran.!" ifadelerini kullandı.

"Bu sayı sadece bizim iletişime geçerek öğrenebildiğimiz"

Halktv'den Hazar Dost'a konuşan Sezer, yıl bitmeden 100 polisin intihar etmesinin korkunç bir sayı olduğunu aktardı. Sezer, "Bu sayı sadece bizim iletişime geçerek öğrenebildiğimiz. Gerçek sayıyı emniyet biliyor. Emniyetten gerçek sayıları açıklamasını istiyoruz" diye konuştu.