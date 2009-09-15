Polis internetten 'taciz dersleri'nin peşinde

Japonya'da polis, özellikle banliyö trenlerinde taciz edildikleri şikayetiyle kendilerine gelen kadınların sayısı çığ gibi büyüyünce, 'yakalanmadan kadınları okşama tüyoları' veren internet sitelerine karşı operasyon başlattı.

Polis, 'okşama faliyetlerine uygun en iyi tren hatlarının bilgisini de sunan' 100'den fazla internet sitesinin kapatılması için operasyon başlattı.

Ayrıca, en fazla şikayetin geldiği tren istasyonlarına takviye güvenlik gücü de konuşlandırıldı. Geçen ay, polis teşkilatı, söz konusu kişilerin engellenmesi için demiryolu yetkilileriyle bir çalışma grubu oluşturacaklarını duyurmuştu.

Soruna çare olarak, vagonlara güvenlik kameralarının yerleştirilmesi, takviye görevli konuşlandırılması ve yoğun günler için daha fazla sadece kadınlara yönelik vagon oluşturulması seçenekleri üzerinde duruluyor.

Japonya'da trenlerde kadınlara yönelik taciz, uzun süredir var olan bir sorun. Ancak son yıllarda polise gelen şikayetlerde istikrarlı bir artış söz konusu.

Her yıl yaklaşık bin 800 kişinin taciz suçlamasıyla tutuklandığı, ancak kurbanlar genelde çekindiğinden suçlu sayısının gerçekte çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Söz konusu olayın kanıtlanması da çok zor olduğundan bu konuda dava açılması genelde mümkün olmuyor.

2006'da 63 yaşındaki bir tıp profesörü, bir trende genç bir kızı taciz etmekle suçlanmış, alt mahkeme sadece kurbanın ifadesini yeterli bularak profesörü suçlu bulmuş, 22 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak profesör Yüksek Mahkeme tarafından aklanmıştı.

Japonya'da trenlerde taciz öyle yaygın bir sorun ki, bir trende haksız yere bir kadına sarkıntılık etmekle suçlanan bir adamın hikayesi filme bile uyarlandı ve 2008'de en iyi yabancı dilde film dalında Oscar'a aday gösterildi.

Bu yıl başında 23 yaşındaki bir adam bir lise öğrencisini trende taciz etmek suçundan tutuklanmış, polise 'yakalanmadan okşama tekniklerini internet sitesinden öğrendiğini ve etkili olup olmadıklarını test etmek istediğini' söylemişti.