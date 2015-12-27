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Dünya
Deutsche Welle

Polis iki siyahiyi öldürdü

ABD’de siyahiler bir kez daha polis kurşunlarının hedefi oldu. Chicago’da polis, bir genci ve beş çocuk annesi bir kadını vurarak öldürdü.

27 Aralık 2015 13:49


Chicago polisinden yapılan açıklamada, iki polis memurunun "ev içi kavga" olduğu yönündeki acil çağrı sonrası kentin batı yakasındaki bir eve gittikleri bildirildi.

NBC kanalı, 19 yaşındaki gencin bir aile üyesine metal bir beyzbol sopasıyla saldırdığını kaydetti.

Polisin eve ulaşmasıyla kavganın büyüdüğü ve bunun sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölenlerin 19 yaşındaki gençle beş çocuk annesi komşu bir kadın olduğu bildirildi. Chicago polisi daha fazla ayrıntı vermedi.

ABD'de siyahilere yönelik polis şiddeti sık sık gündeme geliyor. 2014 yılı ekim ayında yine Chicago'da siyahi bir gencin beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonucu yoğun protesto gösterileri yapılmıştı. Bunun üzerine Belediye Başkanı Rahm Emanuel istifa etmek zorunda kalmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDChicagoBelediye Başkanı Rahm EmanuelWelle Türkçe rtr/ape/afp BS/EC

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