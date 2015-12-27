Polis iki siyahiyi öldürdü



Chicago polisinden yapılan açıklamada, iki polis memurunun "ev içi kavga" olduğu yönündeki acil çağrı sonrası kentin batı yakasındaki bir eve gittikleri bildirildi.

NBC kanalı, 19 yaşındaki gencin bir aile üyesine metal bir beyzbol sopasıyla saldırdığını kaydetti.

Polisin eve ulaşmasıyla kavganın büyüdüğü ve bunun sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölenlerin 19 yaşındaki gençle beş çocuk annesi komşu bir kadın olduğu bildirildi. Chicago polisi daha fazla ayrıntı vermedi.

ABD'de siyahilere yönelik polis şiddeti sık sık gündeme geliyor. 2014 yılı ekim ayında yine Chicago'da siyahi bir gencin beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonucu yoğun protesto gösterileri yapılmıştı. Bunun üzerine Belediye Başkanı Rahm Emanuel istifa etmek zorunda kalmıştı.